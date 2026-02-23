歌舞伎俳優の片岡愛之助が２３日都内でトークライブを行った。東京・新橋演舞場３月公演「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）とアニメ放送５５周年を記念したイベントで本家の声優・栗田貫一と対面した。主人公と石川五ェ門の２役を演じる愛之助は「ルパンとして特徴あるセリフでなく、普通の会話ではどのように表現すればいいのか。片岡愛之助でいいのか悩みます」と吐露。栗田か