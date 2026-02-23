◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）サポートメンバーとして追加招集された侍ジャパンの篠原響投手（１９）が、ソフトバンクとの壮行試合第２戦に先発マウンドに上がった。ユニホームの背ネームには「ＮＯＨＭＩ」の文字。急きょの追加招集のため、能見コーチのユニホームを代用したとみられ、「ＮＯＨＭＩ」を背負った１９歳右腕は、初回を無失点で切り