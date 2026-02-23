じゃがいもをせん切りにして、明太子を混ぜたら、あとは焼くだけ。それだけなのに、ちょっと気のきいたおつまみに。カリッと香ばしい表面の奥に、ほくっとした甘みと明太子のほどよい塩け。思い立ったらすぐ作れる、手軽な一皿です。『じゃがいもの明太ガレット』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g） 辛子明太子……1/2はら（約30g） オリーブオイル塩作り方（1）じゃがいもは皮をむき、あればスライサーでせん切り