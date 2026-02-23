アイドルグループ欅坂46（現・櫻坂46）元メンバーの今泉佑唯（27）が22日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。グループのメンバーとの交流について語った。4歳の子供を育てるシングルマザーの今泉。アイドル時代のメンバーとの交流について「あんまりなくて。事務所も違ったりするのでなかなか会えない」と明かした。今泉といえば、過去に別の番組で「仲いいアイドルグループってあるんですか？」と発言したこと