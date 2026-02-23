【キーウ共同】ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから24日で4年。ウクライナでは民間人死者の増加に歯止めがかからない。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）によると、これまでに少なくとも1万5172人が死亡した。和平交渉妥結の見通しは立たず、戦闘が続けば被害の拡大は避けられない。OHCHRの集計では、民間人の負傷者は4万1378人に上る。2025年以降、ロシア軍は無人機や長距離ミサイルを使った攻撃を強化。地雷や不発弾