「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎ソフトバンク−侍ジャパン」（２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）４番の佐藤輝明内野手が初回の第１打席でピッチクロック違反をとられた。初回、１死一、二塁から打席に入って悠然と構えた佐藤輝。だがピッチクロックでは制限時間の残り８秒までに構えなければならず、球審から違反を指摘された。カウント１ストライクとなり、ソフトバンクのスチュワートが「自分？」と