女優の細川直美が22日に自身のアメブロを更新。2月22日の「猫の日」にちなみ、愛猫・くぅちゃんが見せた“驚きの姿”を明かした。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショットこの日、細川は「今日は 2月22日 ニャンニャンニャンのねこの日」と切り出し、愛猫のくぅちゃんが寝そべってくつろぐ写真を公開。「我が家のニャンこは 寝ながらテレビに釘付けになっています」と報告した。続けて、「観ている先は……何