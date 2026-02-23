「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハムの新外国人、カストロがオープン戦初出場を果たし、四回の第２打席で左中間へ衝撃の場外弾を放った。四回、阪神・岩貞が投じた１４２キロを完璧に捉えると、カストロはスタンド越えを確信。打球はグングン伸びて左翼の芝生を越えて場外のネットに突き刺さった。これにはスタンドがどよめき、ベンチの新庄監督も思わず笑み。オープン戦初出場で