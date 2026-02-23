◆オープン戦日本ハム―阪神（２３日、名護）阪神・今朝丸裕喜投手が１軍マウンドデビューを果たした。３回から登板し、１回１／３で無安打１奪三振と、完璧に抑えきった。４回無死、１０１キロのカーブでレイエスを空振り三振に仕留めた。春季キャンプでは１軍の宜野座でスタートを切ったが、中盤から２軍メンバーらによる具志川で調整を重ねていた。