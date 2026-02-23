◆２軍練習試合巨人２軍―ロッテジャイアンツ（２３日・ひむか）巨人の萩尾匡哉外野手（２５）が打撃でアピールに成功した。「６番・左翼」で出場。１点リードの４回・先頭で相手右腕に、カウント３―１から直球を強振。左翼防球ネットを直撃する、打った瞬間の本塁打となった。３年目の昨季は、プロ入り最少となる９試合の出場にとどまった。今季の巻き返しを期す。