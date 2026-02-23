Offo tokyoによる自主企画＜Nemo（Offo tokyo）Presents “下北猫祭 2026”＞が、2月22日に下北沢ADRIFTにて開催された。◆ライブ写真会場にはメンバーゆかりのある店舗が、キッチンカーやフリーマーケットとして出店し、開場と同時に温かなコミュニティの空気に包まれる。フロア中央にはセンターステージが据えられ、ライブまでは”Nemo Time”と称したNemo（DJ）によるDJプレイがゲストを迎え入れた。いよいよライブがスタートし