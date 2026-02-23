◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人の大城卓三捕手が２３日、地元・沖縄で先制適時打を放った。「７番・捕手」で先発出場。４回１死三塁で楽天のドラフト２位右腕・伊藤樹の１４６キロ直球を鋭く右前に運び、三塁走者の泉口が生還した。大城は沖縄県那覇市出身。適時打にスタンドの地元のファンは大盛り上がりだった。捕手としても４回までウィットリー、ハワード、マタ、森田をそれぞれ１回ずつリードし無失点に