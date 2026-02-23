◇ボートレース江戸川G1江戸川大賞開設70周年記念最終日（2026年2月24日）ボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」は、23日が中止順延になり24日が最終日。12Rで優勝戦が行われる。香川のホープ・西岡顕心（24）は、準優11Rを2コース差しで勝利。昨年11月の徳山周年以来、3回目のG1優出を決めた。優勝戦も同じ2号艇。「行き足は自信があるし、トータルで見たら自分が一番いいと思っている。師匠の片岡雅裕さ