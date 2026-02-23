セルティックス戦でプレーするレーカーズの八村塁＝22日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは22日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのセルティックス戦で21分26秒プレーして5得点、2リバウンドだった。チームは89―111で完敗し、34勝22敗となった。