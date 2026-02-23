◇オープン戦阪神―日本ハム（2026年2月23日名護）ヤクルトから5年ぶり復帰した日本ハムの西川遥輝外野手（33）が、チームのオープン戦第1号をマークした。23日の阪神とのオープン戦に「4番・左翼」で先発出場。1―0で迎えた4回1死で代わった阪神3番手の岩貞から右越えソロを放った。カウント2ボール1ストライクから125キロスライダーを強振。今実戦で初めて4番起用した新庄監督の期待に応えた。今キャンプでは新庄監