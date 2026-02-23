キャセイパシフィック航空は、福岡発増便記念セールを2月21日から3月6日まで開催する。キャセイ会員の福岡発着世界各地行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象として、9％（最大1万円）を割り引く。割引コードは「JPCXFUK」。先着50名限定。出発期間は9月30日まで。割引コードの入力が必要となる。片道、2都市以上、途中降機などは対象外となる。