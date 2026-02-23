スコティッシュ・プレミアシップ第28節が22日に行われ、2強のセルティックとレンジャーズがともに勝利を逃した。ホームにハイバーニアンを迎えたセルティックは、1−1で迎えた60分から日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が途中出場。しかし、74分に退場者を出すと、87分にハイバーニアンの勝ち越しを許し、1−2で敗れた。一方、レンジャーズは敵地リヴィングストン戦で2点を先行される展開に。60分にリヴィングストンが退場者