30年目となる2026シーズンのメジャーリーグサッカー（MLS）が開幕した。北米開催のFIFAワールドカップ2026開幕まで残り4カ月。W杯イヤーのMLSは例年以上の盛り上がりを見せているようだ。元フランス代表GKウーゴ・ロリスや韓国代表FWソン・フンミンらを擁するロサンゼルスFCと、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが対戦した一戦は、「7万5673人」の来場者数を記録。MLSの開幕節としては史上最多