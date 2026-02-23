◇オープン戦阪神―日本ハム（2026年2月23日名護）開幕3戦目に内定している日本ハム・達孝太投手が23日、阪神とのオープン戦に先発。3回には“たつとら”と呼ばれた元女房役で、オフに阪神へトレード移籍した伏見寅威捕手との初対決が実現した。1―0の3回先頭で迎えたのは伏見。初球152キロの外角直球でカウントを奪うと、2球目は141キロフォークで空振りを誘った。最後は138キロのカットボールで体勢を崩させ、投ゴロと