◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天(23日、沖縄・那覇)楽天のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手がオープン戦初登板。2回無失点の投球を披露しました。初回は最速151キロのストレートなどを交え、打者2人を打ち取った藤原投手。2アウトで迎えた坂本勇人選手には初球のストレートをレフトへのヒットとされるも、続くキャベッジ選手にはボール先行とする中でもスライダーで空振り三振を奪いました。しかし続く2回には、先頭からの連打