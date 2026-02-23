ジャズトロンボーン奏者で、昭和音大で准教授を務める、池田雅明（59）が23日、SNSで、実弟のミュージシャン・作曲家の池田森さんが20日に亡くなったことを公表した。57歳だった。森さんは、アニソン歌手yozuca*（ヨズカ）と結婚も、yozuca*が23年8月に活動休止から復帰した際、池田さんと結婚し1児をもうけたものの、同年4月に池田さんがクモ膜下出血を発症し、意識不明となっており、それが活動休止の理由だと公表していた。池田