関税を巡る米国内の混乱を受け、日本政府は来月に迫る高市首相の初訪米への影響を最小限に抑えたい考えだ。対米投資を継続した上で、トランプ政権の出方や各国の反応を見極める。３月１９日にワシントンで予定する高市首相とトランプ大統領の会談では、日本の対米投資が主要議題になる見通しだ。外務省幹部は、「経済安全保障の強化などで日本側にもメリットがある。しっかりやっていく」と述べ、対米投資の進展を確認する方針