「オープン戦、ヤクルト−広島」（２３日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）今年から先発に転向した広島・栗林良吏投手が今年対外試合初登板初先発し、２回３安打無失点で降板した。初回は丸山和に安打を許し、２死満塁のピンチを迎えたが、４番・オスナを三ゴロに仕留めて無失点で立ち上がった。二回は先頭から２者連続安打を浴びてピンチを背負ったが、相手に得点は与えなかった。この日の最速は１４５キロ。三振はなく