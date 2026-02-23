放送作家の高田文夫氏（77）が23日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。2月22日に3000回の放送回を迎えた日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）番組名の由来について話した。笑点は1966年5月15日から日曜夕方に放送されて、今年で60年を迎える。高田氏は「笑点は3000回、やってんだよ、60年間。金曜夜10時30分から（立川）談志が『金曜夜席』（日本テレビ系、第2、4金曜午後10時3