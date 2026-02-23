手元にある100円玉が妙にピカピカで、驚いたことのある人はいないでしょうか。先日SNSで、とあるユーザーの投稿した100円玉の画像が大きな話題になりました。 本記事では、プルーフ硬貨とは何か、普通の硬貨との見分け方、価値が決まるポイントまで、貨幣価値の理解へとわかりやすく案内します。 プルーフ硬貨とは何か Xで「なんやこの100円玉は!?」という言葉が添えられた、764万回表示さ