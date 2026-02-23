公務上の不正行為で逮捕されたアンドルー元王子が警察車両で連行される瞬間の写真が２２日、パリのルーブル美術館に展示される騒動が起きた。英紙サンが２３日、報じた。億万長者を批判する英国の政治キャンぺーン団体「ＥｖｅｒｙｏｎｅｈａｔｅｓＥｌｏｎ」（誰もがイーロン氏が嫌っている）の活動家が美術館の壁に飾ったもので、ロイター通信のカメラマンが撮影した写真には１９日に逮捕されたアンドルー元王子ことアン