「年金受給中にパートで働いているけれど、確定申告は必要なの？」と不安に思う人もいるでしょう。公的年金には、年400万円以下なら申告不要という制度がありますが、実はパート収入が年間85万円を超えると、申告が必要になる可能性があります。 特に、令和7年や令和8年の税制改正により、控除額や源泉徴収の基準が大きく変わります。「うっかり申告漏れ」で追徴課税などのペナルティを受けないよう、本記事でボ&