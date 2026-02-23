◆オープン戦日本ハム―阪神（２３日・名護）日本ハムの西川遥輝外野手が、オープン戦チーム１号となる右越えソロを放った。「４番・左翼」でのスタメン出場。２回の第１打席は空振り三振に倒れたが、４回１死走者なしで迎えた第２打席、阪神の３番手・岩貞の変化球を捉えた。風の後押しもあり、右翼芝生席に届く復帰１号ソロ。指揮官の４番起用への、一発回答だった。