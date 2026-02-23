◆オープン戦日本ハム―阪神（２３日、名護）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手が日本ハムとのオープン戦で初登板し、２回１安打１失点でマウンドを降りた。１回は三者凡退で打ち取ったが、２回１死でヤクルト・野村に四球を与えた。続く吉田に１１球粘られた末にスライダーを捉えられ、右前打を浴びた。さらに１死一、三塁でカストロの三ゴロで走者が生還。先制点を献上した。来日後、実戦初登板で失点はあった