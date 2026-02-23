野球日本代表・侍ジャパンは23日、サポートメンバーとしてオリックスの3年目左腕・東松快征投手を追加したことを発表しました。東松投手は名古屋のサポートメンバーに追加。侍ジャパンは27日、28日に中日との試合を控えており、この試合などに侍ジャパンのユニホームを着用して出場予定です。また宮崎のサポートメンバーに入っていた仲田慶介選手（西武）と湯浅大選手（巨人）は、名古屋までチームに帯同することになりました。202