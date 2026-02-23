お笑いコンビ・さらば青春の光が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、令和ロマン・高比良くるまとＭＥＧＵＭＩの熱愛に脱帽した。スタッフから「くるまさんの熱愛…」とふられた東ブクロは「昨日の夜に出てたな」といい、森田哲矢は「結構前から知ってたから、いつでたかは疎い」と、芸能界のゴシップ王らしく？すでに知っていたと主張した。東ブクロは、お笑い芸人がＭＥＧＵＭＩと交際しているという事実に「すごい