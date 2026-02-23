カブスの今永昇太投手（32）が22日放送のテレビ朝日「GETSPORTS」（日曜深夜1・55）にVTR出演。勝負のメジャー3年目に向けて力強い言葉を残した。24年からカブスの一員となった今永。ルーキーイヤーはリーグ3位の15勝（3敗）、防御率2.91と最高の1年目となった。しかし2年目は“悪夢”が待っていた。防御率3.73、9勝8敗と1年目を大きく下回った。そのきっかけとなったのは、25年5月4日（日本時間5月5日）の敵地ブルワーズ