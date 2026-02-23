「第３９回全日本選抜オートレース・ＳＧ」（１８〜２３日・浜松）の場外発売が行われている川口で、１月２５日の川口での落車事故で死亡した鈴木辰己さん（享年７２）＝浜松・１３期＝の献花台が設置された。記帳に訪れたファン歴４０年の６０代男性は「ゲイリーという車でよく頑張ってくれていたのを見てきた。ちょっと驚いている。先行力が高くて、ドンと来るとすごかった」と追悼していた。