学校でも職場でも、人間関係に頭を悩ませる人は少なくありません。たくさんの人がいるからこそ、価値観や考え方、常識の違いを感じて「この人はどうしてこんな言い方をしてくるんだろう」と思うことはないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、他人に対して威圧的な態度を取る人についてこんな投稿がありました。『いちいち人の神経を逆撫でするような話し方や、言い方の人っていませんか？どう受け流していますか？わか