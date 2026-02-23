◇オープン戦阪神―日本ハム（2026年2月23日名護）阪神の今朝丸裕喜投手（19）が日本ハム戦でオープン戦初登板、打者4人をパーフェクトに抑え、高卒2年目で宜野座スタートとなったキャンプでの成長を発揮した。昨年、報徳学園からドラフト2位で入団した今朝丸にとって、1軍でのオープン戦は初の経験。2回から2番手で登板すると、浅間を左飛、矢沢を遊ゴロを左打者をしっかり攻めた。山県を中飛に仕留め、スコアボードに0