お笑いコンビ・ピースの又吉直樹（45）が、24日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】6年ぶり！長編小説を手に笑顔の又吉直樹小説『火花』で芥川賞を受賞してから10年が過ぎ、大河ドラマ出演や舞台の脚本制作など、本業以外でも多忙な又吉。相方の綾部祐二は「ハリウッドスターになる」という夢のため9年ほど前からアメリカで生活し、現地で結婚も果たした。そんな相方の近況を報告する。