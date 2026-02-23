「巨人−楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）楽天はドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が先発。直球は球場表示で１５１キロを計時。２回３安打無失点に抑えた。二回は無死からの連打を浴び１死後に四球を与えて満塁のピンチを招いたが、続く門脇を一ゴロ、松本剛も一ゴロに打ち取って失点を許さなかった。