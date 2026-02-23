【モデルプレス＝2026/02/23】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が2月22日、自身のInstagramを更新。1歳の息子のための食事を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元バレー日本代表「全部小さくて可愛い」1歳息子のための手作りご飯◆栗原恵、息子の食事公開栗原は「＃息子ごはん」とハッシュタグをつけ、息子のために作ったご飯を公開。鮭のおにぎりと