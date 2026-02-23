◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人のブライアン・マタ投手（２６）＝前Ｒソックス傘下３Ａウースター＝が、加入後初の実戦で３回から３番手として登板。１回２０球、１安打無失点１奪三振の投球を披露した。直球は最速１５６キロをマークした。この日はウィットリーが１５６キロで０封、ハワードが１５４キロで０封と新助っ人右腕トリオがそろってアピール。首脳陣にとってはうれしい悩みとなりそうだ。マタは先頭