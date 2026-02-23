お菓子づくりをしたいけどオーブンを持っていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はオーブンを使わず、オーブントースターで手軽に作れるケーキのレシピをご紹介します。 ▼ ホットケーキミックスでチョコバナナケーキ ホットケーキミックスに牛乳やバナナ、チョコチップを混ぜて、型に入れます。オーブントースターで焼いたらできあがり！バナナのやさしい甘味がおいしくて、ほっこり癒やされるケーキです。