２０２６年ＪＬＰＧＡツアー開幕！３月のＡＢＣラジオ「Sｋｙカントリー俱楽部」のゲストは、なんと日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長！日本人選手が大活躍した昨シーズンを振り返りながら、今シーズンへの期待など熱い想いを語った。 ©️ABCラジオ 収録場所：「Lounge Range 赤坂店」 ABCラジオで毎週日曜あさ7時30分～放送中の「Skyカントリー俱楽部」。番組