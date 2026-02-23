ニューヨークなどアメリカ北東部は22日から23日にかけて猛烈な寒波に見舞われています。激しい吹雪の可能性があることから広い範囲で警戒が呼びかけられています。アメリカ国立気象局は22日、猛烈な吹雪や大雪の可能性があるとしてアメリカ北東部のマサチューセッツ州からメリーランド州にかけた広い範囲に暴風雪警報などを出し、警戒を呼びかけています。航空情報サイト「フライトアウェア」によりますと、アメリカ国内の発着便は