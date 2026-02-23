2月20日から22日にかけて、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第21節が全国各地で開催。プレーオフ出場権を争う熱戦が繰り広げられる中、各スタッツリーダーたちがその実力を発揮した。 ◆■得点部門1位：トレイ・ボイド（横浜エクセレンス） 得点ランキング首位は横浜EXのボイドで、今節もベンチスタートながらその高い得点能力を見せつけた。GAME1では