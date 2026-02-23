コカインは使用後数秒から数分で強い興奮作用を発揮する中枢神経系の刺激薬です。脳内の神経伝達物質であるドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの再取り込みを阻害し、これらの物質が神経細胞間に過剰蓄積することで強烈な快感や高揚感を生み出します。この即効性の仕組みと脳内での働きについて詳しく解説します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保