★EXILE TAKAHIROさんと下関旅★ 小峠さんの親友 EXILE TAKAHIROさんの生まれ故郷・山口県下関市旅星野リゾートグループが手掛けるリゾナーレ下関が新規オープン！地元の方おすすめ！春のお出かけにも楽しめるスポットや絶品ご当地グルメが続々！ ＜出演者＞TAKAHIRO(EXILE)・小峠英二・やす子 ＜今回紹介した店舗＞★唐戸市場山口県下関市唐戸町◎木村商店・国産とらふぐ刺身1000円◎仁井田商店・本マグロの脳天