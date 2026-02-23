神戸市垂水区の商業施設内の雑貨店で、買い物カゴの中にスマホを置いて女子中学生に近づき、スカート内を盗撮した疑いで、６２歳の男が現行犯逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕されたのは、神戸市西区のアルバイトの男（６２）です。兵庫県警垂水署によると、男は２月２２日（日）正午すぎ、垂水区海岸通の商業施設内の雑貨店で、買い物をしていた女子中学生（１５）のスカート内を、自らのスマホで動画モードで盗