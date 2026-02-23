俳優のつるの剛士さんが、56歳で急逝したロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。故人を偲びました。【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん死去 】つるの剛士さんが追悼「真矢さんには本当にお世話になりました」つるのさんは、「自分のカバーアルバムで快くドラムを引き受けてくださったり、TV番組でバンドを組ませていただくなど、真矢さんには本当にお世話になりました