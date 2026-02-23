21日（土）、 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、強化指定選手として粼山陽生が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。なお、背番号は24を着用する。 粼山は現在沖縄県立首里高校に在学中の高校3年生で、アウトサイドヒッター兼セッター。全国中学選抜やU-18日本代表候補に選出された経験を持つほか、2024男子U18アジア選手権大会に