20日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、3月14日（土）、15日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第17節VC長野トライデンツ戦に、狩野舞子さんが来場することをクラブ公式サイトで発表した。 狩野さんは八王子実践高校卒業後の2007年に久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）に入団。2009年に日本代表に選出されると、2010年