人気音楽グループ「XG」のプロデューサーら4人が、コカインを所持したとして現行犯逮捕されました。【映像】逮捕されたプロデューサー「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人は、きょう午前0時すぎ、愛知県内のホテルでコカイン1袋を所持した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、22日夜、警視庁の捜査員がホテルに捜索に入ったところ、コカインは部屋の机の上に置かれていて、合わせて